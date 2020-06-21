В Нью-Йорке решили демонтируют памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту

15:23 | 22.06.2020

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.



Бронзовый памятник американскому президенту, находившемуся у власти с 1901 по 1909 год, был воздвигнут в 1940 году. Памятник состоит из трех основных элементов: верхом на коне сидит Рузвельт, рядом с ним с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.



Газета отмечает, что решение убрать памятник принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка, которым принадлежат права на него. Как многие считают, он стал символом колониальной экспансии и расовой дискриминации, отмечает издание. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, скульптура «изображает чернокожих и коренных жителей как порабощённых и расово неполноценных».



Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал это решение. «Нелепо, не делайте этого», — написал Трамп в Twitter.

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