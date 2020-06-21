Россия и мир
14:43 | 22.06.2020
В Роструде россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Как напоминает russian.rt.com, ранее Путин отложил проведение парада 9 мая в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса. Позднее Минобороны было поручено начать подготовку к торжественным мероприятиям 24 июня.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:20 | 22.06.2020
На салют Победы в Екатеринбурге потратят более 10 миллионов рублей
16:14 | 22.06.2020
Директором Пермского филиала ПАО «Т Плюс» назначен Сергей Кругляков
15:46 | 22.06.2020
Под Екатеринбургом открыли памятник погибшим в годы ВОВ землякам
15:26 | 22.06.2020
Власти Прикамья помогли еще 31 пермскому туристу вернуться из-за рубежа
15:19 | 22.06.2020
Мошенники похитили у сотрудницы УрО РАН почти 900 тысяч рублей
14:45 | 22.06.2020
На пяти перекрестках Нижнего Тагила изменится схема движения
14:26 | 22.06.2020
Более 400 тысяч часов отработали в этом году пермские алиментщики
14:23 | 22.06.2020
В День памяти и скорби Куйвашев возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале
14:07 | 22.06.2020
В Екатеринбурге готовятся к проведению Царских дней
13:36 | 22.06.2020
В день Парада в центре Екатеринбурга запретят продавать спиртное
13:28 | 22.06.2020
Медикам Пермского края продлят федеральные и региональные выплаты за работу с коронавирусом
13:24 | 22.06.2020
В Прикамье волонтеры Победы зажгли свечи в память о дне начала Великой Отечественной войны
13:20 | 22.06.2020
Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 2,1%
13:07 | 22.06.2020
Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении 58 медиков Пермского края
13:03 | 22.06.2020
В Прикамье зафиксировано еще 66 случаев коронавируса
13:02 | 22.06.2020
Суд взыскал с Минфина компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование бывшего директора Алапаевского водоканала
13:01 | 22.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 0,96 балла
12:56 | 22.06.2020
Неделя в Перми будет холодной
12:50 | 22.06.2020
Скончался еще один свердловчанин с коронавирусом
12:45 | 22.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 70 пациентов с Covid-19
12:42 | 22.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 133 человека
12:33 | 22.06.2020
В России выявили еще 7600 случаев Covid-19
12:32 | 22.06.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 197 человек
12:10 | 22.06.2020
Жителя Екатеринбурга отправят в психбольницу из-за убийства матери
11:08 | 22.06.2020
В Свердловской области погиб работник предприятия, расчищавший ЛЭП
10:38 | 22.06.2020
Актер «Уральских пельменей» раскритиковал священника в защитном костюме
10:10 | 22.06.2020
В Екатеринбурге до осени закрыли мост на улице Лыжников
09:39 | 22.06.2020
Военнослужащие ЦВО провели акцию «Свеча памяти» в Свердловской области
09:12 | 22.06.2020
В свердловском поселке разгорелся пожар площадью 360 квадратных метров
19:28 | 21.06.2020
В Екатеринбурге мотоциклист столкнулся с легковушкой
18:57 | 21.06.2020
На Среднем Урале проведено около 470 тысяч тестов на коронавирус
18:03 | 21.06.2020
В Ревде пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи