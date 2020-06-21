В Роструде россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

14:43 | 22.06.2020

У россиян в среду, 24 июня, когда состоится парад Победы, будет нерабочий день с сохранением зарплаты, рассказали в Роструде. При этом, отмечается, что 23 июня не считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час, сообщает РИА "Новости".



Как напоминает russian.rt.com, ранее Путин отложил проведение парада 9 мая в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса. Позднее Минобороны было поручено начать подготовку к торжественным мероприятиям 24 июня.

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