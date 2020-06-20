Россия и мир
21:12 | 21.06.2020
Фото: mlpd.de
Первый памятник Ленину появился на западе Германии
Отмечается, что марксисты-ленинцы долго боролись за возможность установить памятник Ленину, им противостояли и городская администрация, и правые радикальные активисты, а также партия Христианско-демократический союз (в которой состоит Ангела Меркель). Появившийся монумент - это первый памятник революционеру на территории Западной Германии.
Представитель Марксистско-ленинской партии Германии Петер Вайспфенинг рассказал РИА Новости, что партии пришлось судиться за возможность установить памятник революционеру, так как городская администрация противостояла появлению статуи Владимира Ленина в городе. Кроме этого, представители ХДС (Христианско-демократический союз) организовали сбор подписей под петицией против установки, однако за несколько месяцев ее подписали всего 204 человека.
«Сначала городская администрация заявила, что памятник нельзя установить из-за закона об охране памятников, поскольку фасад здания, которое принадлежит нам и которое стоит примерно в 30 метрах от статуи, охраняется государством как исторический памятник. С подобной позицией, по нашей информации, выступал сам бургомистр, однако мы обратились в суд, который заявил, что статуя, конечно же, может быть установлена», — цитируют РИА Новости Вайспфенинга.
После этого горадминистрация подала жалобу в Высший административный суд земли Северный Рейн — Вестфалия, там повторно отклонили иск чиновников.
«После этого в ХДС составили онлайн-петицию против установки памятника, которую подписали по всей стране в течение многих месяцев целых 204 человека. После этого петиция была снята с публикации. Многие профашистские организации также выступают против Ленина, сегодня они провели акцию протеста в Гельзенкирхене. Однако население в значительной степени поддерживает идею памятника», — заявил Вайспфенинг.
Также, по его словам, марксисты-ленинцы сами провели онлайн-опрос о возможной установке памятника Ленину, и 68 % поддержали инициативу.
Согласно информации с официального сайта Марксистско-ленинской партии Германии, церемонию установки памятника Владимиру Ленину посетили более тысячи человек. Отметим, что за день до мероприятия на сайте партии призывали всех, кто планирует посетить церемонию, соблюдать эпидемиологические меры безопасности.
© «Вечерние ведомости»
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