В России скончался автор хита «На заре»

15:04 | 20.06.2020

Фото: region15.ru

В возрасте 61 года скончался Олег Парастаев, участник известной рок-группы «Альянс» и автор хита «На заре». О смерти артиста сообщается на его странице в сети вКонтакте.



«Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега», — говорится в сообщении в соцсети.



Напомним, Олег Парастаев вошел в состав «Альянса» в 1986 году в качестве клавишника. Написанный им хит «На заре» впервые прозвучал в феврале 1987 года на «Фестивале Надежд», организованном рок-лабораторией. В 1988 году музыкант основал собственный коллектив «Новая русская группа». В 2000 году он создал проект «Звуки на Заре», собрав новых участников. В 2018 году Олег создал Youtube-канал «На заре».



Добавим, множество российских артистов перепевали песню «На заре». В число исполнителей, написавших кавер на композицию, входят МЭD DOГ, Евгений Гришковец и группа «Бигуди», Баста, Монеточка, Brainstorm и Александр Петров.



Пока данных о месте прощания и дате похорон нет. Причина смерти тоже неизвестна.



Издание «Вечерние ведомости» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Олега.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»