В Приморье арестовали актера, который играл депутата в сатирических роликах

17:58 | 18.06.2020

Суд Уссурийска арестовал актёра, исполняющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирических роликах на YouTube за мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП) . Об этом сообщил автор видеопроекта Barakuda Андрей Клочков.



По его словам, актёра задержали 15 июня якобы за нецензурную брань на улице, а на следующий день суд назначил ему пять суток ареста.



«За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток. Наша полиция по этому поводу старательно отмалчивается, никак это не комментирует. Потому что сразу всем станет ясно, что они решили таким образом отыграться», - заявил Клочков.



Напомним, 11 июня стало известно, что полиция Уссурийска начала проверку шуточного видео, герой которого - выдуманный депутат Наливкин помогает задержать подполковника полиции, хранившего дома «сотни килограммов денег». Полицейские заявили, что режиссёр «выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», а также отметили, что герой видео носит форму, тем самым совершая административное правонарушение.





Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»