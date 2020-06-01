Путин планирует выступить с телеобращением после парада Победы

15:55 | 18.06.2020

Путин лично разъяснит согражданам смысл поправок в Конституцию. Он планирует выступить с телеобращением после парада Победы. По словам источника «Интерфакса» это может быть 29 или 30 июня.



Тему поправок в Конституцию Путин также затронет в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который покажут 22 июня, уточнили источники агентства.



Напомним, Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля. Голосование пройдет на избирательных участках в первый день июля и в течение шести дней до этой даты.

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