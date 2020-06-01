У Назарбаева диагностировали коронавирусную инфекцию

14:23 | 18.06.2020

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел COVID-19, он находится на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба бывшего главы республики. Отмечается, что Назарбаев продолжает работать дистанционно.



Как напоминает «Интерфакс», первый президент Казахстана ушел с этого поста в марте 2019 года. Он сохранил должности председателя Совета безопасности и лидера партии власти «Нур Отан».

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