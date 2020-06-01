В Британии начинаются испытания вакцины от коронавируса на людях

16:41 | 17.06.2020

Британское издание The Guardian сообщило о начале тестирования на добровольцах экспериментальной вакцины для борьбы с коронавирусом. Клинические испытания стартуют уже в ближайшие дни на базе Имперского колледжа Лондона при участии 300 человек в возрасте от 18 до 70 лет.



Каждый человек получит две дозы вакцины и затем будет отслеживаться его иммунная реакция. Если иммунный ответ будет положительный, то в дальнейшем в эксперименте смогут участвовать уже 6 000 человек.



Отмечается, что в приготовлении этого вещества были применены синтетические нити генетического кода (РНК), основанные на генетическом материале вируса.

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