Лукашенко заявил, что примет участие в Параде Победы в Москве

16:11 | 17.06.2020

Президент Белоруссии Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил российский посол в Минске Мезенцев. Сам Лукашенко, говоря о параде, заявил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но «поедем, проведем». Мероприятие пройдет в Москве 24 июня.



Как отмечает russian.rt.com, парад также посетят премьер-министр Армении Никол Пашинян, сербский лидер Александр Вучич, а также президенты Казахстана и Молдавии Касым-Жомарт Токаев и Игорь Додон.

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