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13:44 | 17.06.2020

Фото: goodfon.ru

Более 60% заболевших коронавирусом в Москве уже выздоровели

В столице число новых случаев коронавируса на 25% меньше по сравнению со вчерашним днем – за сутки подтверждено 1065 новых случаев.

Среди новых выявленных случаев:

- 38,4% — от 18 до 45 лет
- 34,1% — от 46 до 65 лет
- 12,3% — от 66 до 79 лет
- 7,0% — старше 80 лет
- 8,2% — дети

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 209 745 случаев коронавируса, при этом свыше 60% заболевших, более 128 тысяч человек, уже выздоровели.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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