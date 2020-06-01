В Финляндии рассказали о готовности СССР при Горбачеве отдать Карелию

13:16 | 17.06.2020

СССР при правлении Михаила Горбачева готов был начать переговоры о возвращении Карелии в состав Финляндии. Об этом в своей книге написал бывший эксперт финского МИДа, доктор политологии и писатель Юкка Сеппинен, сообщает Iltalehti.



По его словам, у финской стороны якобы были шансы получить Карелию в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но девятый президент страны Мауно Койвисто не воспользовался ситуацией. Юкка Сеппинен утверждает, что советское правительство хотело избавиться от Выборга, на «восстановление территории которого не было ресурсов», сообщает Kp.ru.

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