В России начинаются испытания вакцины от коронавируса на людях

13:07 | 17.06.2020

Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях, передает russian.rt.com.



Как заявил глава исследовательского центра Александр Гинцбург, в клинических испытаниях препарата примет участие в общей сложности 76 человек. Он отметил, что у всех этих людей отрицательный тест на коронавирус и нет хронических болезней — это было среди главных требований, сообщает life.ru.



Отмечается, что добровольцы в течение 28 дней будут размещены в стационаре, вакцинация будет проводиться в два этапа — в нулевой день и на 21-й.

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