В Совфеде предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

14:43 | 16.06.2020

Глава экономического комитета Совфеда Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19, передает РИА «Новости».



Поправки коснутся ст. 112 Трудового кодекса РФ. Сейчас в ней закреплены в качестве праздничных нерабочих дней «1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы». Отмечается, что предложенные изменения будут действовать только в 2021 году.



Свои предложения сенатор направил министру труда и социальной защиты Котякову, попросив выразить позицию ведомства.

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