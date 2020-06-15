КНДР взорвала здание межкорейского офиса связи в городе Кэсон

13:00 | 16.06.2020

Министерство объединения Республики Корея заявило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Здание полностью разрушено. Над местом взрыва поднимаются густые клубы черного дыма, передают южнокорейские СМИ. Официального подтверждения этой информации со стороны КНДР пока не поступало.



Ранее высокопоставленные представители КНДР обвинили Южную Корею в нарушении ряда межкорейских соглашений и пригрозили ответными действиями. Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая курирует теперь отношения Пхеньяна с Южной Кореей, заявила, что в скором времени южане увидят, как будет взорван межкорейский офис связи в Кэсоне, сообщает rg.ru.

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