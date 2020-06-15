11:56 | 16.06.2020

Олимпиада в Токио может быть перенесена еще раз в случае второй и третьей волн коронавируса. Об этом заявил член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси, слова которого приводит Nikkan Sports News.



По словам Такахаси, оргкомитет соревнований в первую очередь стремится к тому, чтобы Олимпиада состоялась. «Отмены игр абсолютно необходимо избежать. Так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира», - сказал Такахаси.



В конце марта оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что открытие Игр должно состояться 23 июля 2021 года, а Паралимпийским играм будет дан старт 24 августа.

© «Вечерние ведомости»