Новый коронавирус из Пекина может быть заразнее уханьского

03:05 | 16.06.2020

Фото: rpbrt.ru

Коронавирус, обнаруженный на рынке в Пекине может быть заразнее коронавируса, выявленного в Ухане. Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.



«В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане», - цитируют РИА НОВОСТИ профессора, ссылаясь на газету «Хуаньцю шибао».



По словам профессора, вспышка в Ухане началась зимой, именно это время года, считается, самое благоприятное для распространения некоторых вирусов, а вспышка в Пекине происходит сейчас в летнюю, неспособствующую распространению погоду. Он отметил, что на данный момент все выявленные 59 пациентов связаны с рынком «Синьфади» в Пекине.



Профессор считает, что новые вспышки и новые штаммы вируса осложняют разработку вакцины.



Напомним, рынок в Пекине закрылся в субботу после того как там был выявлен коронавирус. В районе, в котором расположен этот рынок, введено военное положение. Сообщалось, что в воскресенье на коронавирус были протестированы почти 76 с половиной тысяч человек, из них у 59 результат оказался положительным.

© «Вечерние ведомости»