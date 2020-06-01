16:29 | 15.06.2020

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом мэр города сообщил на своем персональном сайте. С 16 июня вновь откроются летние веранды ресторанов и кафе. Также возобновится работа стоматологических клиник и компаний, работающих в сфере недвижимости.



Кроме того, Собянин заявил, что возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Также разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

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