13:19 | 15.06.2020

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро решила получить российское гражданство. Она обратилась в посольство России в Аргентине, с целью получения гражданства. Певица уже заполнила все бумаги и надеется, что её заявление будет одобрено.



По ее словам, российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта — в коллекции певицы их уже около 15. По ее словам, все началось с шутки Ивана Урганта, в которой он назвал ее «самой русской среди иностранок».

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