В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса

13:14 | 15.06.2020

В Пекине возможно дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции из-за вспышки COVID-19 на оптовом рынке, заявил глава пресс-службы городского правительства Сюй Хэцзянь.



По его словам, все новые кластерные случаи заражения в Пекине связаны с оптовым рынком сельхозпродукции «Синьфади», который обычно посещает большое число людей. Предупредив о большом риске распространения инфекции, вице-премьер Госсовета потребовала принять решительные меры.



Сюй Хэцзянь подчеркнул, что власти будут принимать самые решительные меры, проведут эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах, выявят источник вируса, а также протестируют людей в очаге заражения и соседних районах.

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