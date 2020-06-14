В Пензе, Челябинске и Якутске отменили парад Победы из-за риска распространения коронавируса

13:03 | 15.06.2020

Из-за риска распространения коронавируса в Челябинске и Якутске решили не проводить 24 июня парад Победы, передает РБК. кроме того власти Пензенской области сообщили о переносе парада на более поздний срок.



В Москве и Санкт-Петербурге парад пройдет, несмотря на запрет на массовые мероприятия. В то же время мэр столицы Собянин посоветовал жителям не выходить на улицу и посмотреть праздничные мероприятия «по телевизору».



Как напоминает lenta.ru, в конце мая Путин объявил днем проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. По указу главы государства этот день объявлен выходным.

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