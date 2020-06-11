Путин вручил медали Героя Труда четырем гражданам в День России

18:05 | 12.06.2020

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня, 12 июня, в День России Владимир Путин вручил золотые медали гражданам, которым присвоено звание Героя Труда. Награждение прошло в Москве на Поклонной горе.



Как сообщает пресс-служба Кремля, перед началом церемонии был поднят государственный флаг Российской Федерации в ознаменовании Дня России.



—Для каждого из нас Родина – это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству, — отметил Владимир Путин.



После этого глава государства вручил медали четырем гражданам:

- Леониду Белых, возглавляющему более 20 лет Улан-Удэнский авиационный завод, где выпускают вертолёты «Ми»;

- Юрию Соломину, который более 30 лет является художественным руководителем государственного академического Малого театра;

- Александру Моторину, который является советским и российским металлургом, оператором поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината;

- Леониду Рошалю — советскому и российскому педиатру и хирургу, общественному деятелю и доктору медицинских наук.



Кроме того, Владимир Путин добавил, что на вручении не смог присутствовать выдающийся тренер и основатель красноярской школы борьбы Дмитрий Миндиашвили. Медаль Героя Труда ему вручат позже.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»