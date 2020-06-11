Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников с Днем России

16:03 | 12.06.2020

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, которые живут за рубежом, с Днем России.



— Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству, — подчеркнул президент.



Владимир Путин также отметил, что «пронзительное чувство Родины» всегда помогало россиянам переходить через невзгоды и отвечать на любые вызовы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»