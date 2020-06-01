Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

16:43 | 11.06.2020

Антитела к коронавирусу имеют 17,4% москвичей, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Ракова, передает РИА «Новости». Она заявила, что популяционный иммунитет увеличился на 5% за две недели по сравнению с первым этапом тестирования, когда антитела были у 12 % москвичей.



Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 46 субъектах 650 тыс. человек протестированы на иммунитет к COVID-19, а около 14% из них имеют антитела, напоминает russian.rt.com.

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