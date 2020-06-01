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12:53 | 11.06.2020

В Москве от коронавируса скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. Писателю было 78 лет, у него был подтвержден коронавирус COVID-19.

Весь май Трушкин лежал в больнице с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала тяжело: писатель попал в реанимацию и некоторое время провел на аппарате ИВЛ.

29 мая издание «Собеседник» сообщало, что впервые за три недели в состоянии Трушкина наметилась положительная динамика. Тогда же его перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, в России общее число заболевших коронавирусом превысило 493 тыс. Умерли за последние сутки 216 человек, за все время скончались 6358 человек.

© «Вечерние ведомости»

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