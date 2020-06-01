Компания Amazon запретила полиции использовать ее технологии для распознавания лиц

12:43 | 11.06.2020

Руководство американской компании Amazon на год вводит мораторий на использование полицией разработанных компанией технологий распознавания лиц, говорится в заявлении компании. За это время конгресс должен разработать законы, ужесточающие правила использования таких технологий, потребовали в компании.



Компания напомнила, что всегда выступала за то, чтобы правительства ввели более строгие правила для регулирования использования технологии распознавания лиц. По ее оценке, годичный мораторий даст конгрессу США «достаточно времени для введения соответствующих правил».

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