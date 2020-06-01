Россия и мир
12:35 | 11.06.2020
Президент США Дональд Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»
Трамп заявил, что протестующие «насмехаются» над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан, и призвал власти штата «вернуть себе свой город сейчас же».
Как напоминает gazeta.ru, 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
© «Вечерние ведомости»
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