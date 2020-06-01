В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

12:28 | 11.06.2020

Россия получила подтверждение визита на парад Победы в том числе от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии, заявил пресс-секретарь Путина Песков.



«Но целый ряд лидеров также получили приглашения, мы ожидаем подтверждения со дня на день», — добавил Песков.



Также журналисты спросили, направлялось ли приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому. По сведениям представителя Кремля, этого сделано не было.

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