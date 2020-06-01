Работающие в выходной 1 июля получат повышенную оплату труда

12:14 | 11.06.2020

Те, кто будет работать в день голосования по изменениям к Конституции, получат повышенную оплату труда, остальные — обычную оплату за рабочий день, заявила РИА Новости глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.



Повышенная зарплата полагается, поскольку в статье 153 Трудового кодекса России говорится, что работа сотрудника в выходные или праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере.



Напомним, ранее Путин объявил этот день выходным в связи с проведением голосования по поправкам в Конституцию. Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты.

© «Вечерние ведомости»