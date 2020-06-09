В Воронеже участковый насмерть сбил пешехода

10:39 | 10.06.2020

24-летний участковый вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 41-летний мужчина – погиб на месте происшествия, а две женщины, 42 лет и 71 года, получили тяжелые ранения и были госпитализированы.



Уголовное дело возбудили по ч. 3, ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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