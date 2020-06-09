Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством

10:34 | 10.06.2020

Власти Румынии намерены признать Россию враждебной страной. Соответствующее положение содержится в национальном проекте стратегии обороны этой страны. Совет обороны Румынии уже одобрил документ, в котором Россия отнесена к числу «угроз», передает РИА «Новости».



В документе, в частности, говорится об «агрессивности» Москвы, которая пытается вмешаться в дела региона. Так, власти пишут о ее «гибридных действиях по милитаризации Черноморского региона», которые нарушают международное право. Утверждается, что из-за этого могут возникнуть вооруженные конфликты, сообщает lenta.ru.



Отмечается, что для окончательного утверждение нужно еще согласие парламента.

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