Суд поместил актера Михаила Ефремова под домашний арест

10:06 | 10.06.2020

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, сообщает РИА «Новости».



«Суд постановил избрать в отношении Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа», - огласила решение судья Тимакова.



Как напоминает РБК, сразу после аварии Ефремов был отпущен под подписку о невыезде. Затем «в связи с изменившимся обстоятельствами» — смертью пострадавшего — обвинение ему переквалифицировали на более тяжкую ч. 4 той же статьи 264 УК РФ, которая предусматривает до 12 лет колонии.



В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Утром стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице, передает РИА «Новости».

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