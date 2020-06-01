Трамп заявил, что пострадавший в Буффало протестующий может быть провокатором

Американский президент Дональд Трамп заявил, что пострадавший во время акции протеста в Буффало 75-летний мужчина может быть провокатором Антифа. Участника протестной акции 4 июня толкнули полицейские, после этого он упал.Трамп считает, что якобы 75-летний мужчина упал «сильнее, чем его толкнули» полицейские, и предположил, что это могло быть подстроено.На видеозаписи инцидента двое полицейских толкают участника протестной акции Мартина Гуджино после этого он падает, а под его головой появляется пятно крови.Видео инцидента опубликовано на YouTube каналом WBFO.Полицейские, по информации СМИ, отстранены от службы, им предъявлены обвинения в нападении, суд ожидается 20 июля.Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ранее заявлял, что «плохой полицейский - враг каждого хорошего полицейского» и назвал видео отвратительным.