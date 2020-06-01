В Кремле прокомментировали смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова

16:35 | 9.06.2020

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек. «Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель - и неважно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», - сказал Песков. Он также отметил, что в Кремле в настоящее время не думают о том, стоит ли лишать Ефремова после ДТП звания заслуженного артиста России.



Как напоминает РИА «Новости», Ефремов в понедельник вечером на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественной машины впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.

© «Вечерние ведомости»