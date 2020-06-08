Более 85% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:36 | 9.06.2020

Фото: inosmi.ru

За последние сутки в Москве выявлено 1 572 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 198 590 случаев коронавируса.



- 42,2% — от 18 до 45 лет

- 35,5% — от 46 до 65 лет

- 9,8% — от 66 до 79 лет

- 5,0% — старше 80 лет

- 7,5% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»