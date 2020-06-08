Представители республиканской партии США готовят новые санкции против России

12:50 | 9.06.2020

Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби рассказал о планах предложить новые санкции против России, Ирана и Китая на этой неделе.



«Да, скорее всего, завтра мы представим новый пакет санкций в отношении России, Китая и Ирана», — отметил Стьюби.



Как отмечает законодатель, новые санкции связаны с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану. По словам сенатора, республиканцы предложат запретить финансовую помощь США Ливану.

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