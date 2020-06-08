В озере Пясино под Норильском обнаружили следы нефтепродуктов

12:43 | 9.06.2020

Дизельное топливо, которое попало в реки Далдыкан и Амбарная после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, обнаружилось и в уникальном озере ледникового происхождения Пясино. Об этом сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.



«Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро около 70 километров длинной, естественно, там есть и рыба, и хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя. (...) Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север. Думаю, что это будет возможно», - сказал Усс в интервью журналистам.



Как напоминает russian.rt.com, 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценкам МЧС, ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.

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