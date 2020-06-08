В России появится единый регистр сведений о жителях страны

12:29 | 9.06.2020

Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России. В федеральный регистр будут включаться базовые данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.



«Целью формирования и ведения федерального регистра сведений о населении является создание системы учета сведений о населении Российской Федерации, обеспечивающей их актуальность и достоверность», — говорится в законе.

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