Скончался пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водитель

11:16 | 9.06.2020

Водитель фургона, который пострадал в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, умер в больнице. Об этом сообщили telegram-канал Baza.



Как напоминает РБК, ранее состояние Сергея Захарова, которого спасатели извлекли из машины, оценивалось как тяжелое. В бессознательном состоянии его доставили в НИИ имени Склифосовского, где у него диагностировали несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму головы.



Авария произошла накануне в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Экспертиза показала, что актер был пьян, он не пострадал.

© «Вечерние ведомости»