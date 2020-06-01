Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

16:13 | 8.06.2020

Глава Чечни Кадыров поручил выделить 207 женихам, столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, средства на выкуп невест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Духовное управление мусульман.



«По поручению Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тыс. рублей на выкуп невест», — говорится в сообщении Духовного управления мусульман Чечни.

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