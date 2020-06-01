84-летний Армен Джигарханян госпитализирован в московскую клинику

16:09 | 8.06.2020

84-летний народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в московскую клинику, он проходит профилактическое обследование и скоро будет выписан, сообщил «Интерфаксу» друг артиста Артур Согомонян.



Отметим, что ранее СМИ сообщили, что у актёра и режиссёра случился инсульт, и он лежит в реанимации.

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