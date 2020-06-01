Дональд Трамп приказал вывести Национальную гвардию из Вашингтона

15:59 | 8.06.2020

Американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона. Об этом он написал в Twitter.



«Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находится под полным контролем», - написал он.



Как напоминает «Эхо Москвы», больше 5 тысяч войск нацгвардии были свезены в Вашингтон 31 мая, после того, как в столице начались беспорядки и мародерство. Всю неделю солдаты держали въезд в центр города, который больше всего подвергся мародерству, перекрытыми, и патрулировали улицы и протесты.

© «Вечерние ведомости»