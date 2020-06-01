Россия и мир
15:59 | 8.06.2020
Дональд Трамп приказал вывести Национальную гвардию из Вашингтона
«Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находится под полным контролем», - написал он.
Как напоминает «Эхо Москвы», больше 5 тысяч войск нацгвардии были свезены в Вашингтон 31 мая, после того, как в столице начались беспорядки и мародерство. Всю неделю солдаты держали въезд в центр города, который больше всего подвергся мародерству, перекрытыми, и патрулировали улицы и протесты.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:15 | 8.06.2020
В Кировграде в ДТП погиб пешеход
18:49 | 8.06.2020
В Екатеринбурге появится 57 новых автобусов
18:15 | 8.06.2020
В Екатеринбурге закроется движение транспорта на перекрестке Белореченская – Шаумяна
17:58 | 8.06.2020
В Нижнем Тагиле у пенсионерки украли сумку
17:50 | 8.06.2020
Энергетики «ПСК» смонтировали 135 метров новых теплосетей на улице Маршала Рыбалко в Перми
17:26 | 8.06.2020
В Перми начинается городская онлайн-спартакиада «PRO Качаем Пермь»
17:22 | 8.06.2020
В Перми ко Дню города появятся уличные выставки
17:15 | 8.06.2020
Режим повышенной готовности по паводку продолжает действовать в трех территориях Пермского края
17:09 | 8.06.2020
За сутки в Свердловской области провели 7000 тестов на COVID-19
17:09 | 8.06.2020
Предприятия Пермского края получили 1 миллиард кредитов
17:02 | 8.06.2020
Мальчик, найденный в лесу Гайнского округа, пошел на поправку
16:55 | 8.06.2020
С 9 июня в МФЦ Прикамья стартует прием заявок от сельхопроизводителей на получение субсидий
16:52 | 8.06.2020
Свердловскую область окутает смог
16:35 | 8.06.2020
Советником главы Екатеринбурга по вопросам инвестиционной политики стал Павел Кожевников
16:08 | 8.06.2020
В Екатеринбурге закрыли дендрологические парки
15:43 | 8.06.2020
Жителю Кировграда дали девять лет строгого режима за убийство
15:06 | 8.06.2020
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман заразился коронавирусом
14:55 | 8.06.2020
В Свердловской области ищут обманутых пайщиков
14:16 | 8.06.2020
В Екатеринбурге на АЗС водителей призвали не нарушать ПДД
14:16 | 8.06.2020
«Уралкалий» - участник проекта «Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future» по оказанию помощи африканским фермерам
13:59 | 8.06.2020
Озеро Шарташ в Екатеринбурге признали пригодным для купания
13:41 | 8.06.2020
Мошенники похитили у екатеринбурженки почти три миллиона рублей
13:24 | 8.06.2020
В школах Перми началась выдача аттестатов
12:55 | 8.06.2020
Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 3,1%
12:53 | 8.06.2020
В столице Урала коронавирус обнаружен еще у 203 человек
12:50 | 8.06.2020
В Екатеринбурге совершенно нападение на пресс-секретаря гордумы. Ранее ему уже поступали угрозы
12:48 | 8.06.2020
Еще 34 пациента с COVID-19 выписались из свердловских больниц