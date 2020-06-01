По данным СМИ, в Москве с 14 июня могут отменить пропуска

14:03 | 8.06.2020

В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.



В свою очередь, источник «Интерфакса» рассказал, что снятие ограничений будет поэтапным – с 10 и 15 июня и что пропуска будут упразднены на втором этапе.



Как напоминает РИА «Новости», в Москве выявлено 195 тысяч заболевших COVID-19, выздоровело более 102 тысяч человек, умерли 2919.

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