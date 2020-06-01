Устроивший стрельбу на юго-западе столицы Москвы умер в больнице

13:42 | 8.06.2020

Мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе столицы, умер в больнице. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Москве.



Инцидент произошел в ночь на понедельник. По неизвестной причине житель одного из домов на улице Строителей начал стрелять сначала по машинам, а затем по прохожим. Прибывшие через несколько минут сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с ним. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, началась перестрелка, в результате которой его ранили. Как рассказали агентству РИА «Новости» в оперативных службах, мужчина был пьян.



Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший — бывший заместитель руководителя московского департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов, передает iz.ru.

© «Вечерние ведомости»