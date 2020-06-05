Минздрав России зарегистрировал еще один препарат от коронавируса

15:00 | 6.06.2020

Фото: nj.com

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавируса. В этот раз регистрационное удостоверение получил «Левилимаб», сообщают в пресс-службе ведомства.



«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — добавили в министерстве.



Добавим, «Левилимаб» производится биотехнологической компанией Biocad и направлен, в первую очередь, на лечение ревматоидного артрита.



Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса. Всего в стране лабораторно подтвердились 458 689 случаев Covid-19.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»