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15:00 | 6.06.2020

Фото: nj.com

Минздрав России зарегистрировал еще один препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавируса. В этот раз регистрационное удостоверение получил «Левилимаб», сообщают в пресс-службе ведомства.

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — добавили в министерстве.

Добавим, «Левилимаб» производится биотехнологической компанией Biocad и направлен, в первую очередь, на лечение ревматоидного артрита.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса. Всего в стране лабораторно подтвердились 458 689 случаев Covid-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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