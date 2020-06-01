Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в РФ

14:09 | 5.06.2020

Более половины россиян считают, что сложившаяся в обществе ситуация может привести к массовым протестам. Об этом говорится в докладе независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году», сообщают «Ведомости».



Отмечается, что Белановский был одним из исследователей, предсказавших протесты 2011-2012 годов. В новом докладе подчеркивается, что, как и в то время, сейчас в российском обществе также происходят серьезные идеологические изменения.



На фоне пандемии коронавируса усилился тренд негативного отношения в федеральной власти. При этом специалисты подчёркивают, что в этот раз ухудшился не просто имидж властей, народ считает власть виновником нынешних проблем.



Как отмечает «Ведомости», в докладе также указывается, что основным объектом негативных высказываний стал лично Путин. Главная претензия к нему – что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает.

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