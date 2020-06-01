Более половины новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 45 лет

13:57 | 5.06.2020

Фото: m24.ru

За последние сутки в Москве выявили 1 855 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 191 069 случаев коронавируса.



- 9,0% — дети

- 42,0% — от 18 до 45 лет

- 33,7% — от 46 до 65 лет

- 10,3% — от 66 до 79 лет

- 5,0% — старше 80 лет



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»