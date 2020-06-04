13:40 | 5.06.2020

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал, чтобы новое правительство страны снизило зависимость от России.



«Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — сказал Лукашенко.



Белорусский президент также назвал новое правительство экономическим штабом, ответственным за принятие важных решений. Чиновники должны поставить цель достичь устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых, передает MK.ru.

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