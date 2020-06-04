Российская компания собирается создать винтовку с дальностью стрельбы до 7 км

13:06 | 5.06.2020

В России создается снайперская винтовка, обладающая предельной дальностью стрельбы в 7 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает «РИА Новости». Оружие называется DXL-5. По словам Лобаева, винтовка получит новый патрон, в котором заложено несколько технологических новшеств, позволяющих вести огонь на таком расстоянии. Винтовку собираются выпустить в 2021 году.



Пока максимальной дистанцией выстрела является 4,2 километра. Выстрелы на таком расстоянии делают из винтовки «Сумрак», которую тоже делает эта компания.

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