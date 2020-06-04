Генеральный прокурор США рассказал об «иностранном вмешательстве» в протесты

12:59 | 5.06.2020

По словам генерального прокурора США Уильяма Барра, ему известно об «иностранном вмешательстве» в американские протесты с целью обострить насилие в стране, передает MK.ru. «У нас есть доказательства того, что некоторые из иностранных хакеров и групп, которые связаны с иностранными правительствами, сосредоточены на этой ситуации», — заявил он. Он при этом не уточнил, о каких странах идет речь.



Отметим, что официальный представитель МИД России Захарова уже заявила, что подобные заявления представителей власти США являются попыткой списать внутренние проблемы на внешние факторы.

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