В Госдепе США призвали Россию «убираться с Ближнего Востока»

12:32 | 5.06.2020

Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет «деструктивную роль в регионе» — заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. Кроме того, по его словам, «грубый промах» администрации бывшего президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе, передает russian.rt.com.



«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — сказал помощник госсекретаря.

© «Вечерние ведомости»